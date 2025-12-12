Guerrero inaugura el Centro LIBRE en Acapulco para fortalecer la atención a mujeres

Anuncio

Acapulco,Gro. a 12 de Diciembre del 2025.- La Secretaría de la Mujer inauguró el Centro LIBRE en Acapulco, un espacio diseñado para brindar atención jurídica, acompañamiento psicoemocional, trabajo social y acciones de empoderamiento económico dirigidas a mujeres en situación de violencia.

Durante la apertura, la titular de la dependencia, Violeta Pino Girón, destacó que este centro forma parte de la estrategia impulsada por la administración que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la entidad.

El Centro LIBRE Acapulco está ubicado en la calle 14 de la colonia Emiliano Zapata, a un costado de la delegación municipal.